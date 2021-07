Covid-19 en France : Le Parlement adopte définitivement le projet de loi sur le pass sanitaire

Le Parlement a adopté définitivement dimanche soir, par un ultime vote de l'Assemblée, le projet de loi qui prévoit l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension controversée du pass sanitaire. Après le rejet d'une ultime motion de LFI, les députés ont voté par 156 voix pour, 60 contre et 14 abstentions ce texte qui traduit les annonces du 12 juillet d'Emmanuel Macron et avait fait l'objet d'un accord avec les sénateurs dans l'après-midi.