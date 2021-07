Adoption de la loi controversée de lutte contre le séparatisme en France

Le Parlement a mis un point final vendredi au projet de loi controversé de lutte contre le séparatisme, adopté définitivement via un ultime vote de l'Assemblée et vivement critiqué par la gauche comme la droite. Après sept mois d'allers et retours entre Palais Bourbon et Sénat, le texte "Respect des principes de la République", présenté comme un remède à "l'OPA islamiste", a été validé par les députés par 49 voix pour, 19 contre et 5 abstentions. Cette loi a pour objectif de renforcer la neutralité religieuse et de conforter les principes de la République déjà établis en 1905. Nabli Beligh, Maître de Conférence en Droit public, est tout à fait d'accord avec l'objectif de cette nouvelle loi, mais il trouve certains aspects de la loi troublants : "Vous avez effectivement ici une source de confusion, et surtout, on a l'impression que la sécurité est devenue une valeur de la République." La sécurité est un droit, reconnaît M. Beligh. Cependant il avertit : "ce n'est pas le seul principe (de la République). C'est la valeur et, en lisant ce texte, on a l'impression que la loi de la République se résume à cette valeur de sécurité". De plus, ce qui est également déconcertant, les Musulmans "étaient spécialement visés" par cette loi. (Nabli Beligh est également Chercheur associé au CERI de Sciences Po et Auteur de "Géopolitique de la Méditerranée" (Armand Colin, 2015) et de « Comprendre le Monde Arabe »)