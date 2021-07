Covid-19 en France: l'arrivée du pass sanitaire provoque une explosion des demandes de dépistages

Alors que la saison estivale bat son plein en France, le coronavirus, lui, n'a pas pris de vacances. Quinze départements sont désormais au-dessus du seuil d'alerte maximale. Selon Santé publique France, le taux d'incidence se situait à 179,2 cas pour 100 000 habitants ce lundi, soit au-dessus du niveau fixé par le gouvernement. Des chiffres qui s'expliquent également par une multiplication des tests. L'arrivée du pass sanitaire semble avoir boosté les dépistages. Illustration en Haute-Corse où vacanciers et locaux se ruent vers les laboratoires. Il devient de plus en plus difficile d'obtenir un créneau. #Covid19 #France #Corse