Attaque d'un pétrolier en mer d'Oman : la crise libanaise alimente-t-elle les tensions ?

Vidéo par : Armen GEORGIAN

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont déclaré dimanche avoir la conviction que l'Iran était à l'origine d'une attaque menée au large d'Oman contre un pétrolier exploité par des intérêts israéliens, et qui a provoqué la mort d'un Britannique et d'un Roumain à bord. Mis en cause également par Israël, l'Iran avait rejeté plus tôt dans la journée ces accusations. Le journaliste France 24, Armen Georgian explique les enjeux de l'attaque de ce pétrolier en mer d'Oman.