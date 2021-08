En France, deux pandas géants sont nés au zoo de Beauval

Le ZooParc de Beauval (Loir-et-Cher) a annoncé dans la nuit la naissance de jumeaux pandas géants ce lundi, l'un à 01h03 (23h03 GMT) et le second à 01h10. Pris en charge par deux soigneuses chinoises spécialisées, les jumeaux, qui pèsent respectivement 149 g et 129 g, "sont très vifs, rose et dodus", précise le zoo dans un communiqué.