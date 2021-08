Migrants en Méditerranée : plus de 700 personnes ont été secourues

La période estivale et la météo plus clémente poussent aussi de nombreux migrants à tenter la traversée de la Méditerranée au risque de leur vie. Plus de 700 personnes ont été secourues durant le weekend au large de Malte et de la Libye principalement. Le navire humanitaire Ocean Viking en est à sa sixième opération de sauvetage.