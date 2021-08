Inondations en Inde : au moins 250 morts et plus de 250 000 personnes évacuées

Vidéo par : Kevin BAPTISTA

Des barques dans les rues de Calcutta ont permis aux habitants d'évacuer. Plus de 250 000 personnes ont quitté leur domicile après les pluies de moussons qui ont frappé l'est de l'Inde. Les inondations et les glissements de terrain sont courants pendant la saison des moussons en Inde, de juin à septembre, provoquant des catastrophes. Le changement climatique a renforcé les précipitations, selon les experts.