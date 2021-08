Le Soudan va remettre à la CPI Omar el-Béchir, recherché pour "génocide" au Darfour

Le Soudan a annoncé mercredi 11 août son intention de remettre à la Cour pénale internationale (CPI) l'ancien autocrate Omar el-Béchir et deux autres dirigeants, réclamés depuis plus de dix ans pour "génocide" et crimes contre l'humanité lors du conflit au Darfour.