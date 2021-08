Avancée des Taliban en Afghanistan : comment expliquer la quasi-déroute de l'armée afghane ?

Les talibans étaient presque arrivés aux portes de Kaboul vendredi, continuant leur implacable progression en Afghanistan, d'où les Etats-Unis et le Royaume-Uni vont évacuer en catastrophe leurs ressortissants et diplomates. Elie Tenenbaum, directeur du centre des études de sécurité à l'IFIR revient sur la quasi-déroute de l'armée afghane et sur l'avancée des Taliban.