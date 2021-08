Les JO de Tokyo : La flamme s'éteint au stade olympique, Paris prend le relais

Les Jeux de Tokyo se sont achevés dimanche dans le stade olympique. La flamme a été éteinte au terme d'une quinzaine durant laquelle les organisateurs se sont efforcés d'occulter la pandémie de coronavirus et de préserver la compétition. Alors qu'ils devaient se dérouler à l'été 2020, ces Jeux se sont finalement tenus cette année dans un contexte de crise sanitaire et la plupart des épreuves se sont déroulées sans spectateur pour un coût total d'une quinzaine de milliards de dollars (12,75 milliards d'euros), plus du double de ce qui était initialement prévu. Sur le plan sportif, le tableau des médailles classe les États-Unis à la première place, suivis par la Chine et le Japon. Au pied du podium, les Britanniques se distinguent en tant que première nation européenne. La France se situe quant à elle à la 8e place mondiale avec 10 médailles d'or. Thomas Thillou, Spécialiste de l’histoire des JO, remarque que, de règle générale, les jeux olympiques sont une fête universelle et très collective". Cependant les JO de Tokyo, en temps de pandémie, étaient "extrêmement particuliers et totalement uniques dans l'histoire des jeux olympiques". De plus, les jeux étaient considérés comme les plus coûteux de l'histoire olympique, aggravant encore la situation. Afin de mettre un peu de contexte sur l'aspect financier, M. Thillou souligne l'enjeu qui existe depuis 1976 à Montréal : "Montréal avait tenté le coup en 1976 avec un financement autoporteur par les recettes propres des jeux (ce qui n'a pas été possible). Finalement ils ont mis 30 ans à rembourser le coût de leur jeux olympiques... Maintenant, on sait que les jeux sont une économie. Il y a un enjeu très fort sur l'aspect économique et l'aspect financier". C'était la tempête parfaite à Tokyo, explique M. Thillou. Entre la pandémie à gérer, et le coût à payer, les japonais avaient du mal à supporter et accepter ces jeux. Thomas Thillou, est également auteur de "Histoire des Jeux Olympiques, 120 ans d’humanité".