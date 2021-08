Afghanistan aux mains des Taliban : fracture entre Occident, Russes et Chinois

Vidéo par : Bruno DAROUX

Le Secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a appelé dimanche les taliban et toutes les parties prenantes à faire preuve de la plus grande retenue afin de protéger les vies et s'est dit particulièrement préoccupé par l'avenir des femmes et des filles en Afghanistan.