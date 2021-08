Afghanistan : "Les droits des femmes et des filles afghanes sont en train de leur être enlevés"

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé dimanche les talibans et toutes les autres parties afghanes "à la plus grande retenue", quelques heures après l'entrée à Kaboul des combattants du mouvement fondamentaliste."Le secrétaire général est particulièrement préoccupé par l'avenir des femmes et des filles, dont les droits durement acquis doivent être protégés", a également dit l'ONU dans un communiqué.