Afghanistan : "Toutes les femmes sont susceptibles de se faire assassiner, enlever ou violer"

Chebeka Hachemi, président et fondatrice de l'association Afghanistan Libre, dénonce la catastrophe humanitaire en cours. Selon elle, "l'enlèvement des petites filles au delà de 10 ans est la plus grande panique des familles dans les villages." "On ne peut pas croire les Taliban qui promettent de laisser les jeunes filles aller à l'école. Tout le monde est susceptible de se faire assassiner, enlever ou violer. Vingt-cinq millions de personnes vivent dans la terreur. Je souhaite que cette population ne soit pas sacrifiée encore une fois". Interview réalisée samedi 14 août avant la prise de Kaboul.