Les réactions internationales se multiplient après la prise de Kaboul par les Taliban

Plus de 60 pays ont publié un communiqué commun dans lequel ils déclarent que les Afghans et les ressortissants d'autres pays désireux de quitter l'Afghanistan doivent être autorisés à le faire, soulignant que les aéroports et les points de passage frontaliers doivent rester ouverts.