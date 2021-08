COUPE D'AFRIQUE

CAN-2022 : "le tirage au sort a été favorable au pays-hôte camerounais"

Algérie-Côte d'Ivoire et Egypte-Nigeria seront les chocs du premier tour de la Coupe d'Afrique des nations de football 2022 (CAN), tandis que le Cameroun, pays hôte, a eu un tirage clément et affrontera en ouverture le Burkina Faso le 9 janvier à Yaoundé. L'éclairage de notre correspondant au Cameroun, Marcel Amoko.