Afghanistan : au moins trois morts dans des manifestations anti-taliban à Jalalabad

Vidéo par : Ethan HAJJI

Au moins trois personnes sont mortes et plus d'une douzaine ont été blessées après que des taliban ont ouvert le feu lors de manifestations contre les insurgés islamistes dans la ville de Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan, ont déclaré mercredi à Reuters deux témoins.