Au Liban, les hôpitaux menacés de fermeture en raison de la crise

Vidéo par : Zeina ANTONIOS

Le Liban traverse l'une des pires crises économiques au monde et doit faire face à une multitude de pénuries - d'essence, d'électricité, et même de pain - qui rendent le quotidien de plus en plus pénible. Le secteur hospitalier est lui à bout de souffle, privé de médicaments et d'électricité. Les établissement craignent de se retrouver hors service. La correspondante Zeina Antonios de France 24 s'est rendue à l'hôpital public de Beyrouth, où l'heure est au rationnement.