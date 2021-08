Migrants en Biélorussie : passage facilité vers l'UE, une vengeance de Loukachenko

À l’instar de la Lituanie, la Pologne est visée par le régime biélorusse d’Alexandre Loukachenko. Celui-ci ouvre ses frontières et laisse passer un nombre croissant de demandeurs d’asile dans le but de déstabiliser l’Union européenne. Des migrants -dont certains Afghans -quant à eux se retrouvent bloqués à la frontière, coincés entre les forces de chaque bord. (Reportage de Gulliver Cragg, Magdalena Chodownik et Kuba Kaminski)