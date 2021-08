Tensions en mer de Chine méridionale : Kamala Harris dénonce les pressions de Pékin

La vice-présidente américaine Kamala Harris a accusé mardi la Chine de continuer à "intimider" et user de coercition en mer de Chine méridionale, et elle a promis que Washington allait œuvrer à une région de l'Indo-Pacifique libre et ouverte.