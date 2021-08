Afghanistan : un retrait américain qui profite à la Chine ?

Depuis la mi-août et leur reprise du pouvoir en #Afghanistan, les #Taliban peuvent compter sur le soutien plus ou moins appuyé de plusieurs grandes puissances comme la Russie et la #Chine. Les autorités chinoises se sont montrées ouvertes à une coopération "amicale" avec les nouveaux maîtres de l'Afghanistan. Les explications de notre correspondant en Chine, Charles Pellegrin.