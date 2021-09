Joe Biden fait front pour justifier le retrait américain d'Afghanistan

Lors d'une allocution solennelle au lendemain du départ du dernier soldat américain de Kaboul, après 20 ans de présence en Afghanistan, Joe Biden a tiré un bilan de l’action militaire et diplomatique américaine contre le terrorisme international. Pour le président, le retrait était la seule solution possible afin que "les États-Unis puissent répondre aux défis de 2021 et non à ceux de 2001. Le décyrptage d'Armelle Charrier, chroniqueuse internationale à France 24.