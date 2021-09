Tunisie : les agriculteurs se tournent vers le passé pour assurer l’avenir

Face aux violentes sécheresses et à la propagation rapide de maladies dans les cultures, les agriculteurs tunisiens sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les graines anciennes. Ces dernières, originaires de la région, sont moins sensibles aux changements climatiques et pourraient aider le pays à sortir de la dépendance alimentaire.