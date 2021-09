États-Unis : la tempête Ida sème le chaos à New York et sa région, au moins 44 morts

New York est sonnée, frappée par des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations soudaines et historiques après le passage dévastateur de la tempête Ida. Les autorités dénombrent au moins 44 morts dans la région. Le président américain Joe Biden a déclaré jeudi soir l'état d'urgence dans l'État de New York.