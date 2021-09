Au Kenya, la population d’éléphants en augmentation

Laura MOUSSET

Au Kenya, selon les résultats du tout premier recensement national de la faune sauvage mené par le gouvernement et réalisé par le ministère du Tourisme et de la Faune, le Kenya Wildlife Service et le Wildlife Research & Training Institute, la population d’éléphants est en augmentation : + 21 % par rapport à 2014. Les autorités kényanes se félicitent des progrès réalisés dans la lutte contre le braconnage.