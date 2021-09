Congrès mondial de la nature : la situation de la biodiversité au cœur des discussions

La plus grande organisation de protection de la nature, l'UICN, ouvre vendredi à Marseille son congrès mondial et alerte sur la disparition en cours de très nombreuses espèces. Une extinction dont l'ampleur est sans précédent. Thomas Sberna, coordinateur régional de l'IUCN sur la résilience des côtes et des océans, présente sur France 24 les objectifs de ce congrès, qui réunit, jusqu'au 11 septembre, États, scientifiques, entreprises, acteurs de la société civile et citoyens.