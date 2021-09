UNE SEMAINE DANS LE MONDE 3 SEPTEMBRE

Cette semaine dans le monde, les États-Unis ont mis fin à la guerre la plus longue de leur histoire. L'Afghanistan est désormais aux mains des Taliban. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron s'est rendu à Marseille pour présenter un plan de sauvetage d'1,5 milliard d'euros pour répondre aux urgences sociales, éducatives et économiques de la ville. Enfin aux États-Unis, la Cour suprême a refusé de censurer une loi texane interdisant le recours à l'IVG au-delà de six semaines de grossesse.Une émission préparée par Émilie Lambert et Morgane Minair.