Une journée à Deauville #6 : le cinéma, une affaire de famille pour Charlotte Gainsbourg

Charlotte Gainsbourg lors du 47e Festival du cinéma américain de Deauville. © France24

Elle la connaît sans doute mieux que personne, et pourtant, elle avait encore tant de questions. Ce mercredi au Festival de Deauville, Charlotte Gainsbourg a présenté son documentaire : "Jane par Charlotte". Pendant plusieurs années, l’actrice et chanteuse a filmé sa mère, JaneBirkin dans son quotidien. Mais pour Charlotte Gainsbourg, mêler famille et cinéma n’est pas une première. Rencontre.