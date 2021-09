Pandémie de covid-19 : les pays africains en proie à l'inégalité vaccinale

Sur le continent africain, on ne parle pas beaucoup des anti-vaccins. Et pour cause, en Afrique, le choix de se faire vacciner ou pas ne se pose presque pas. Seuls 3% sont complètement vaccinés. En Afrique du Sud, des ONG se sont attaquées à des laboratoires pharmaceutiques et invoquent un "apartheid vaccinal". Le pays qui fabrique des vaccins n'en a pas pour sa population et voit les doses partir dans les pays riches.