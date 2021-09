Une journée à Deauville #10 : le palmarès de cette 47e édition

Tapis rouge à l'issue de la cérémonie de clôture du 47e Festival de Deauville. © France24

Après dix jours de compétition, le jury est tombé d’accord et a accordé le Grand Prix du jury au film "Down with the King", de Diego Ongaro. Découvrez le palmarès complet de cette 47e édition du Festival de Deauville.