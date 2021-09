Afrique du Sud : des cornes de rhinocéros radioactives pour décourager les braconniers

Afrique du Sud : des cornes de rhinocéros radioactives pour décourager les braconniers © France24

Vidéo par : Laura MOUSSET Suivre

Des scientifiques sud-africains étudient les moyens d'injecter des matériaux radioactifs dans les cornes de rhinocéros pour les rendre plus faciles à détecter aux postes frontières, une mesure visant à décourager le braconnage. Le programme, appelé "The Rhisotope Project", bénéficie du soutien du groupe russe Rosatom, ainsi que de chercheurs basés aux États-Unis et en Australie. Les braconniers ont tué au moins 249 rhinocéros en Afrique du Sud au cours des six premiers mois de l'année 2021.