REPORTAGE

Guinée : les putschistes annoncent des concertations pour la formation d'un gouvernement

Une affiche à la gloire du colonel Mamady Doumbouya en Guinée, le 13 septembre 2021. © France 24

Acteurs de la société civile et leaders politiques guinéens oscillent entre espoirs et craintes depuis le coup d'État des forces spéciales en Guinée. Les putschistes ont annoncé l'ouverture à partir de mardi d'une série de rencontres de quatre jours avec les forces politiques, les chefs religieux, la société civile et les représentants des compagnies minières pour préparer la formation d'un gouvernement. Un reportage de Sarah Sakho, Achraf Abid et James André.