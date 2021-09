JEUX OLYMPIQUES

JO de Tokyo : les médaillés olympiques et paralympiques reçus à l'Élysée

Le président français Emmanuel Macron remet la Légion d'honneur au judoka Teddy Riner lors d'une cérémonie en l'honneur des médaillés français des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, à l'Élysée le 13 septembre 2021. © AFP

Emmanuel Macron a reçu lundi soir les nombreux médaillés olympiques et paralympiques de Tokyo pour les "célébrer" et "préparer" les JO de Paris 2024. Pour ces Jeux "à la maison", il faudra "faire beaucoup plus" en terme de performances et de médailles, a ajouté le chef de l'État. Certains des athlètes rencontrés sur place par l'envoyé spécial de France 24 Clovis Casali ont déjà commencé à préparer ces Jeux olympiques à domicile.