Coup d'État en Guinée : la Cédéao sanctionne la junte et réclame des élections

Les membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ont décidé, mercredi, de sanctionner les auteurs du coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé, et appelé à des élections au plus tard dans six mois.