Législatives russes : une ONG chargée de surveiller les fraudes

Vidéo par : Élena VOLOCHINE

L'opposition russe dénonçait lundi des fraudes massives au lendemain des législatives, le parti du Kremlin revendiquant une super-majorité des deux-tiers, à l'issue d'un scrutin dont les détracteurs du président Vladimir Poutine ont été exclus. L'ONG spécialisée Golos a relevé plus de 4.950 irrégularités potentielles et évoqué comme une "évidence" la baisse du "niveau de transparence" et "de clarté du système électoral". Un reportage d'Elena Volochine.