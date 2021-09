Cameroun : le numérique propulse les jeunes artistes à l’international

Avec son ordinateur et sa tablette numérique, Félix Fokoua a conçu la mascotte de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) organisée en janvier 2022 dans son pays © AFP

Le numérique a permis à de nombreux artistes camerounais de se lancer professionnellement dans le secteur artistique et d'élargir leur vision du monde. C'est le cas notamment de Félix Fokoua qui a 29 ans a conçu la mascotte de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football organisé en janvier 2022 dans son pays, et commence à se faire connaître à l'étranger.