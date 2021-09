Réforme agraire en Inde : les agriculteurs cherchent à relancer la contestation

Les agriculteurs indiens appelés à la grève nationale ce 27 septembre 2021 dans le cadre de ce qui est déjà le plus long mouvement de protestation du secteur dans le sous-continent. Leur revendication : que le gouvernement abroge les réformes agricoles votées en septembre 2020 et validées par le président il y a un an jour pour jour.