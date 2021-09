Pandémie de Covid-19 : plus forte baisse de l'espérance de vie depuis la Seconde Guerre mondiale

L'espérance de vie en 2020 a connu sa plus forte baisse depuis la Seconde Guerre mondiale à cause de la pandémie de coronavirus, qui a notamment réduit de plus de deux ans celle des hommes aux Etats-Unis, montre une étude publiée lundi par l'Université d'Oxford.