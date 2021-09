Au Mexique, l'espoir de régularisation des migrants Haïtiens

De nombreux Haïtiens sont en transit entre la Colombie et le Panama. D'autres sont bloqués au Mexique. C'est la dernière étape avant l'Eldorado américain. Certains migrants en route vers les Etats-Unis acceptent de regagner leur pays via le programme de retour volontaire mis en place par Port-au-Prince. L'essentiel des familles arrivées au Mexique préfèrent pourtant tenter leur chance pour passer aux USA. Plus de 13 000 d'entre elles ont fait une demande de régularisation auprès des autorités mexicaines.