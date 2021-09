REPORTAGE

Au Mexique, les migrants haïtiens en détresse espèrent une régularisation

Au cours des derniers mois, des dizaines de milliers d'Haïtiens ont traversé le continent latino-américain, parfois depuis le Chili et le Brésil, pour tenter de gagner les Etats-Unis avec l'intention d'y demander l'asile. Des milliers d'entre eux ont fait une demande de régularisation auprès des autorités mexicaines. La plupart ont fui la misère dans leur pays en pleine crise politique et économique. Ils arrivent d'Amérique du Sud, ou reviennent de la frontière avec les États-Unis après une tentative de passage infructueuse et restent à Mexico pour tenter d'obtenir des papiers. Les migrants vivent dans des conditions difficiles car la ville manque d'infrastructures pour les accueillir et les refuges sont saturés. Nos envoyés spéciaux Laurence Cuvillier et Matthieu Comin sont allés à leur rencontre.