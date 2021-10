Rentrée universitaire : la crise du logement pour les jeunes Européens

A Dublin, la capitale irlandaise, le loyer moyen est de 2000 euros par mois. C’est deux fois plus qu’il y a 10 ans. Et la ville manque de résidences étudiantes. C’est pour ça qu’Alisa, en deuxième année d’études, a dû rester vivre chez sa mère. La jeune femme passe 3 heures dans les transports chaque jour. Au Havre, en Normandie, on a décidé de construire une résidence étudiante à partir de containers, il y a dix ans, face au manque de logements pour les jeunes. Et ça plaît ! Un problème en Irlande, une solution en France : découvre le premier épisode de “Comment font nos voisins ?”