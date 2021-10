Exposition universelle de Dubaï : à la rencontre d'une famille émiratie

Vidéo par : Clovis CASALI Suivre

Les Emirats arabes unis ont lancé jeudi soir en grande pompe à Dubaï l'Expo-2020, première exposition universelle organisée au Moyen-Orient et plus grand #événement à l'échelle mondiale depuis le début de la pandémie de Covid-19. Un reportage FRANCE 24 d'Ashraf Abid et Clovis Casali.