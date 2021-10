Sommet Afrique-France : "L'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème"

Venus de tout le continent, de jeunes Africains ont exprimé sans fard vendredi leurs attentes et frustrations sur la démocratie et la relation avec la France, interpellant directement le président Emmanuel Macron lors d'un sommet inédit à Montpellier qui privilégiait la parole de la société civile. Autour d'une table ronde, 11 jeunes interpellent le président sur leurs attentes et frustrations et notamment sur la question de la présence militaire française au Sahel.