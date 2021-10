"France 2030" : le plan d'investissement d'E. Macron pour développer la compétitivité

Emmanuel Macron a dévoilé mardi 12 octobre son plan de 30 milliards d'euros sur 5 ans pour renforcer l'innovation et le verdissement de l'industrie. Economistes et industriels saluent cette initiative mais restent vigilants sur la manière dont il sera piloté et exécuté pour ne pas reproduire les erreurs du passé.