Irak : les élections législatives marquées par une abstention record

Le taux de participation aux élections anticipées irakiennes et estimé à 41%, et le leader chiite Moqtada al-Sadr est donné vainqueur des premiers résultats. La population est partagée entre espoir de changement et désenchantement, comme l'explique Lucile Wasserman, la correspondante de France 24 à Bagdad.