Tensions entre la Chine et Taïwan : changement géopolitique considérable en Asie

Le niveau des tensions (entre la Chine et Taïwan) montent, observe Stéphane Corcuff, Enseignant-chercheur à Sciences Po Lyon et Chercheur au CEFC Taipei. Cependant, explique M. Corcuff, "les raisons qui poussent la Chine à faire (cette incursion militaire) sont des raisons, non pas de préparation d'un conflit dans l'immédiat, mais plutôt pour faire monter la pression, et, à mon avis, pour tester les défenses taïwanaises et les réactions des alliés de Taïwan, et puis aussi pour faire du renseignement". Selon M. Corcuff, la Chine voulait également "faire marcher leurs propres défenses pour s'entraîner".