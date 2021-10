REPORTAGE

Le Cap-Vert attend désespérément le retour des touristes

Vidéo par : Sarah Sakho

Au Cap-Vert, où se déroule dimanche 17 octobre l'élection présidentielle, la priorité est la reprise du tourisme. L'an dernier, l'archipel, situé à 600 kilomètres au large du Sénégal, a perdu trois quarts de ses visiteurs à cause du Covid-19, alors que le secteur du tourisme représente 25 % du PIB. Reportage à Cidade Velha et dans la station balnéaire de Tarrafal, où les habitants sont de plus en plus inquiets.