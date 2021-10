Heurts à Beyrouth au Liban : "C'est vraiment effrayant, on se demande quand ça va s'arrêter"

Une manifestation organisée par le Hezbollah et ses alliés contre le juge chargé de l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth a dégénéré jeudi 14 octobre, faisant au moins six morts et 30 blessés.