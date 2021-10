Pollution de l'air : les enfants pauvres plus vulnérables, selon l'UNICEF

A l’occasion de la journée nationale de la qualité de l’air, UNICEF France et le Réseau Action Climat mettent en lumière l’impact de la pauvreté sur l’exposition et la vulnérabilité des enfants à la pollution de l’air. Les enfants en situation précaire sont plus vulnérables à la qualité de l’air et cette vulnérabilité est exacerbée par leur statut socio-économique et celui de leurs parents.