Hommage à Samuel Paty : une minute de silence marquée dans tous les établissements français

Un certain nombre de cérémonies à la mémoire de Samuel Paty sont organisées en l'honneur du professeur décapité il y a un an. En plus d'une minute de silence, les enseignants ont été encouragés à mettre en place des projections en classe et des échanges avec leurs élèves.