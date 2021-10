Liban : six morts dans une manifestation contre l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth

Une manifestation organisée par le Hezbollah et ses alliés chiites contre le juge chargé de l'enquête a dégénéré jeudi 14 octobre à Beyrouth, faisant quatre morts et une vingtaine de blessés et transformant des quartiers de la capitale libanaise en zone de guerre.